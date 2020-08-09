Владимир Гаспарян препятствовал работе  корреспондентов  радио «Свобода»

8 августа работе журналистов радио «Свобода», готовивших репортаж о незаконных домах и других постройках, расположенных на берегу озера Севан, препятствовал бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт радиостанции "Свобода".

«Последний направил машину в сторону журналистов, угрожая переехать и физически уничтожить их, «застрелить», «убить», а также, употребляя бранные слова, требовал не снимать его собственный дом», - говорится в заявлении.

Радиостанция "Свобода" привлекла внимание полиции на этот факт воспрепятствования ее работе.