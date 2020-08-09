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Владимир Гаспарян препятствовал работе  корреспондентов  радио «Свобода»

Владимир Гаспарян препятствовал работе  корреспондентов  радио «Свобода»

8 августа работе журналистов  радио «Свобода», готовивших репортаж о незаконных домах и других постройках, расположенных на берегу озера Севан, препятствовал бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт радиостанции "Свобода".

«Последний направил машину в сторону журналистов, угрожая переехать и физически уничтожить их, «застрелить», «убить», а также, употребляя бранные слова,   требовал  не снимать его собственный дом», - говорится в заявлении.

Радиостанция "Свобода" привлекла  внимание полиции на этот факт воспрепятствования ее работе.


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