COVID-19: в  Арцахе новых случаев не  выявлено

8 августа в Арцахе не было подтверждено новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 9 августа выздоровели 214 граждан.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

За последние 24 часа в стране выздоровел один гражданин. На сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 250 человек. Для тестирования было отобрано 117 проб. На сегодняшний день протестировано 6955 образцов. 63 человека изолированы. Фактическое лечение получают 35 пациентов. Смертей от коронавируса в стране не зафиксировано. Один случай смерти был зарегистрирован у пациента при подтверждении коронавирусной инфекции, но смерть наступила из-за другого заболевания.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах 12 апреля 2020г. и продленной до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 11 июля 2020г. до 22:00 часов 12 августа 2020 г. включительно.

Лилит Демурян