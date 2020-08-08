ИОНР провел приостановки хозяйственной деятельности в Котайкской области

Инспекционный орган по надзору за рынком Республики Армения провел приостановки в нескольких населенных пунктах Котайкской области.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило правительство РА.

«В частности, в Чаренцаване была приостановлена деятельность магазинов стройматериалов, автозаправочных и газозаправочных станций, где во время предыдущего мониторинга не было закрытых мусорных баков, разметки социальной дистанции, градусников и термометров.

В общине Ариндж приостановлена деятельность хозяйствующих субъектов, торгующих стройматериалами, у которых не было закрытых урн для мусора, градусников и термометров.

Напомним, что в соответствии с постановлением Коменданта № 63 от 3 мая Инспекционный орган по надзору за рынком Республики Армения проводит мониторинг по соблюдению противоэпидемических норм», - говорится в сообщении.