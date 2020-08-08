Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

ИОНР провел приостановки хозяйственной деятельности в Котайкской области

ИОНР провел приостановки хозяйственной деятельности в Котайкской области

Инспекционный орган по надзору за рынком Республики Армения  провел приостановки в нескольких населенных пунктах Котайкской области. 

Как  передает Арменпресс,  сообщение об этом распространило правительство РА.

«В частности, в Чаренцаване была приостановлена деятельность магазинов стройматериалов, автозаправочных и газозаправочных станций, где во время предыдущего мониторинга не было закрытых мусорных баков, разметки социальной дистанции, градусников и термометров. 

В общине Ариндж приостановлена деятельность хозяйствующих субъектов, торгующих стройматериалами, у которых не было закрытых  урн для мусора, градусников и термометров.

Напомним, что в соответствии с постановлением Коменданта № 63 от 3 мая Инспекционный орган по надзору за рынком Республики Армения  проводит мониторинг по соблюдению противоэпидемических норм», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации