Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

Президент Армении посетил Бердскую фабрику компании «Тавуш текстиль»

Президент Армении посетил Бердскую фабрику компании «Тавуш текстиль»

В рамках рабочего визита в Тавушскую область президент Армении  Армен Саркисян посетил город Берд. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в этом приграничном городе президент республики посетил Бердскую фабрику компании "Тавуш текстиль", которая занимается производством строительных перчаток. 

В прошлом месяце во время боевых действий, развязанных Азербайджаном на северо-востоке армяно-азербайджанской границы, в сторону фабрики также были произведены выстрелы.

Эта компания, которая производит строительные перчатки, из-за эпидемии коронавируса в последние месяцы  занимается и производством медицинских масок. Президент Саркисян обошел завод, побеседовал с работниками, ознакомился с производственным процессом и объемами. 

Руководители компании представили полный процесс производства перчаток, отметив, что основная их партия идет на экспорт в страны ЕАЭС. Они также представили программы и работы, направленные на расширение объемов производства, отметив, что новый цех ООО «Тавуш текстиль» начнет работу еще в одном из приграничных сел – в  Паравакаре.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации