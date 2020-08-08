Президент Армении посетил Бердскую фабрику компании «Тавуш текстиль»

В рамках рабочего визита в Тавушскую область президент Армении Армен Саркисян посетил город Берд.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в этом приграничном городе президент республики посетил Бердскую фабрику компании "Тавуш текстиль", которая занимается производством строительных перчаток.

В прошлом месяце во время боевых действий, развязанных Азербайджаном на северо-востоке армяно-азербайджанской границы, в сторону фабрики также были произведены выстрелы.

Эта компания, которая производит строительные перчатки, из-за эпидемии коронавируса в последние месяцы занимается и производством медицинских масок. Президент Саркисян обошел завод, побеседовал с работниками, ознакомился с производственным процессом и объемами.

Руководители компании представили полный процесс производства перчаток, отметив, что основная их партия идет на экспорт в страны ЕАЭС. Они также представили программы и работы, направленные на расширение объемов производства, отметив, что новый цех ООО «Тавуш текстиль» начнет работу еще в одном из приграничных сел – в Паравакаре.