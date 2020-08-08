Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

Правительство предоставило таможенные льготы на $ 2,8 млн для строительства Ереванской ТЭС

Правительство предоставило таможенные льготы на $ 2,8 млн для строительства Ереванской ТЭС

Правительство Армении предоставило таможенную льготу в размере 2,8 миллиона долларов на строительство новой тепловой электростанции в Ереване, и около 270 миллионов долларов было инвестировано в реализацию проекта.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает правительство. 

«На ТЭС будет производиться электроэнергия с парогазовым циклом. Строительство началось летом 2019 года. Новая тепловая электростанция будет мощностью 254 МВт, что будет иметь самый высокий КПД в мире - около 54%. Высокий КПД даст Армении сразу два преимущества: очень низкое негативное воздействие на окружающую среду во время работы станции, а также   получение дешевой электроэнергии», - сказал  Симоне Джованни, директор армянского филиала Renko.

Он также сообщил, что на данный момент уже вложено около 130 миллионов долларов. В сумму входит часть основного оборудования, которое уже закуплено, и сейчас они ждут прибытия. 

«Во время ввоза оборудования мы обратились в правительство РА с просьбой о предоставлении таможенной льготы. На данном этапе мы получили   2,8 миллиона долларов на закупку оборудования - на сумму около 25 миллионов долларов», - сказал  Джованни, добавив, что во время эпидемии их работа не прерывалась.

В настоящее время в строительстве задействовано 500 сотрудников, 95% из которых - местные жители.

Планируется, что станция будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

 

Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации