Правительство предоставило таможенные льготы на $ 2,8 млн для строительства Ереванской ТЭС

Правительство Армении предоставило таможенную льготу в размере 2,8 миллиона долларов на строительство новой тепловой электростанции в Ереване, и около 270 миллионов долларов было инвестировано в реализацию проекта.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает правительство.

«На ТЭС будет производиться электроэнергия с парогазовым циклом. Строительство началось летом 2019 года. Новая тепловая электростанция будет мощностью 254 МВт, что будет иметь самый высокий КПД в мире - около 54%. Высокий КПД даст Армении сразу два преимущества: очень низкое негативное воздействие на окружающую среду во время работы станции, а также получение дешевой электроэнергии», - сказал Симоне Джованни, директор армянского филиала Renko.

Он также сообщил, что на данный момент уже вложено около 130 миллионов долларов. В сумму входит часть основного оборудования, которое уже закуплено, и сейчас они ждут прибытия.

«Во время ввоза оборудования мы обратились в правительство РА с просьбой о предоставлении таможенной льготы. На данном этапе мы получили 2,8 миллиона долларов на закупку оборудования - на сумму около 25 миллионов долларов», - сказал Джованни, добавив, что во время эпидемии их работа не прерывалась.

В настоящее время в строительстве задействовано 500 сотрудников, 95% из которых - местные жители.

Планируется, что станция будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

Лилит Демурян