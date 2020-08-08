За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим перемирия более 300 раз

За период 2-8 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2800 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

«Передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют оперативно-тактической ситуацией. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи», - говорится в сообщении.