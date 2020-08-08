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За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим перемирия более 300 раз

За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим перемирия более 300 раз

За период   2-8  августа   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2800 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха. 

«Передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью владеют оперативно-тактической  ситуацией. Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи», - говорится в сообщении.


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