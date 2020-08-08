Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

В Риме я всегда чувствовал себя как дома — Мхитарян

В Риме я всегда чувствовал себя как дома — Мхитарян

Генрих Мхитарян, полузащитник сборной Армении по футболу и команды «Рома», счастлив провести еще один сезон в итальянском клубе. 

Как  передает Арменпресс, об этом армянский полузащитник  сказал в беседе с пресс-службой УЕФА. 

«У нас есть договоренность с «Ромой», что я буду играть в Риме до 2021 года, и я очень счастлив по этому  поводу. Я всегда чувствовал себя в Риме как дома. Хотя я получил две травмы, первый сезон в «Роме» был успешным. Я в хорошей форме, и хотел бы  ее сохранить», - сказал Мхитарян.

В уже завершившемся чемпионате Италии по футболу «Рома» заняла 5-е место, а несколько дней назад осталась вне дальнейшей борьбы Лиги Европы, уступив испанской «Севилье».



Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации