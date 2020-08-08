В Риме я всегда чувствовал себя как дома — Мхитарян

Генрих Мхитарян, полузащитник сборной Армении по футболу и команды «Рома», счастлив провести еще один сезон в итальянском клубе.

Как передает Арменпресс, об этом армянский полузащитник сказал в беседе с пресс-службой УЕФА.

«У нас есть договоренность с «Ромой», что я буду играть в Риме до 2021 года, и я очень счастлив по этому поводу. Я всегда чувствовал себя в Риме как дома. Хотя я получил две травмы, первый сезон в «Роме» был успешным. Я в хорошей форме, и хотел бы ее сохранить», - сказал Мхитарян.

В уже завершившемся чемпионате Италии по футболу «Рома» заняла 5-е место, а несколько дней назад осталась вне дальнейшей борьбы Лиги Европы, уступив испанской «Севилье».

Подготовила Варвара Айрапетян