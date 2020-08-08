Минздрав РА пояснил причины ухода Мгера Давидянца

Пресс-секретарь министра здравоохранения РА Алина Никогосян разъяснила отставку директора инфекционной клинической больницы "Норк" Мгера Давидянца.

Как передает Арменпресс, Никогосян написала на своей странице в Facebook, что данный вопрос обусловлен слиянием Национального центра профилактики СПИДа к инфекционной клинической больницы "Норк".

«Этот процесс начался еще в начале года. Во вновь образованном медицинском центре Мгеру Давидянцу предложили должность заместителя директора по общим вопросам, что он вначале принял, но потом от этой должности отказался. Распоряжением министра директора двух медицинских центров - Национального центра профилактики СПИДа и Норкской клинической инфекционной больницы, уже освобождены от занимаемых должностей в связи с созданием нового центра. После слияния двух центров министром будет назначен временно исполняющий обязанности директора», - отметила пресс-секретарь Минздрава.

По ее словам, Давидянцу также было предложено продолжить сотрудничество в других приемлемых для него форматах, например, заниматься научной и образовательной деятельностью.

«Министерство и сам министр высоко ценит вклад Мгера Давидянца в борьбу с эпидемией и сожалеют о его решении», - написал Никогосян.

Мгер Давидянц подал заявление об отставке министру здравоохранения РА 7 августа. Он был назначен директором ИКЦ «Норк» в 2018 году.