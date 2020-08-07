Собранные Всеармянским фондом «Айастан» средства будут направлены на помощь ливанским армянам

Всеармянский фонд «Айастан» с 6 августа занимается сбором средств для помощи пострадавшим от взрыва 4 августа в Бейруте.

Как сообщает Арменпресс, в ходе онлайн-обсуждения директор фонда Айкак Аршамян отметил, что у фонда всегда были различные программы поддержки армянских общин, находящихся в сложной ситуации.

«Вчера начался сбор средств. Собранные средства будут использованы для оказания помощи ливанским армянам в краткосрочной и долгосрочной перспективе. За один день у нас на сайте было около 200 переводов, уже собрано более 40 тысяч долларов США», - сказал он.

Аршамян добавил, что с декабря 2019 года уже дважды оказывалась финансовая помощь армянским учебным заведениям Ливана, в декабре - 150 тысяч долларов США, в мае этого года - 55 тысяч долларов США.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали не менее 154 человек, ранения получили порядка четырех тысяч. По предварительным данным, в числе погибших 13 армян.

5 августа в стране был объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.