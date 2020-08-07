Сурен Папикян посетил строительные площадки села Гандзак

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян 7 августа с рабочим визитом побывал в ряде общин Гегаркуникской области. Он осмотрел стройки, осуществляемые на государственные средства или субвенциальные программы. Как сообщает «Арменпресс», в ходе визита Папикяна сопровождал губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

Первая остановка министра была в общине Гандзак, где на данный момент ведутся работы по асфальтированию улицы Баграмяна и капитальному ремонту центральной площади. Как сообщил глава общины Гандзак Армен Погосян, предварительная общая стоимость субвенциальной программы, осуществляемой правительством в общине Гандзак Гегаркуникской области, составила около 15 млн драмов, 45% из которых выделяет правительство , 55% - муниципалитет Гандзака.

Договорная стоимость составила 14 млн 500 000 драмов. На реализацию программы правительство Армении выделит 6 млн 525 000 драмов, муниципалитет Гандзака - 7 млн 975 000 драмов. Строительные работы начались неделю назад. На площади будет проведена система освещения, застроено русло реки при площади, будут установлены скамейки. Площадь будет покрыта плиткой, будет озеленена, территория будет облагорожена. Очень скоро наша община будет иметь вполне благоустроенную площадь”, - отметил глава общины.

Министр ознакомился также с работами по капитальному ремонту улицы Баграмяна в Гандзаке. Главный инженер организации “Гаварское ДСЭШ”, осуществляющей строительные работы Багдасар Назеян сообщил, что работы по капитальному ремонту дороги начались в конце прошлого года и завершатся в сентябре этого. Протяженность улицы - два километра, асфальтируемая площадь - 13 000 квадратных метров. По состоянию на 7 августа осуществлено около 50% строительных работ. Затем министр посетил и стройплощадки Мартунинского района.

Хосров Хлгатян