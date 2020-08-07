США поставят Тайваню партию разведывательных беспилотников

США готовятся поставить Тайваню по меньшей мере четыре разведывательных средневысотных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) большой дальности SeaGuardian для наблюдения за морской поверхностью.

Как сообщает в пятницу агентство Reuters, Госдепартамент США уже одобрил сделку. В настоящее время Вашингтон и Тайбэй ведут переговоры о номенклатуре вооружений для их оснащения.

Беспилотники SeaGuardian - одна из версий американского многоцелевого комплекса Predator, они способны находиться в воздухе 48 часов и совершать полеты на дальность более 11 тыс. км. Разведывательные БПЛА, находящиеся сейчас на вооружении ВВС Тайваня, имеют дальность около 200 км,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

США сохраняют за собой роль главного поставщикам современных вооружений Тайваню. В июле Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации систем Patriot PAC-3, общая сумма сделки оценивается в $620 млн. В 2019 году в США была одобрена потенциальная продажа Тайбэю танков М1А2 Abrams на сумму почти в $2 млрд.