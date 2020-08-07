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На Аллее Славы в Лас-Вегасе установят именную звезду певца Армана Оганесяна

На Аллее Славы в Лас-Вегасе установят именную звезду певца Армана Оганесяна

На Аллее Славы Лас-Вегаса 21 сентября 2020 года, в день 29-летия независимости Армении будет установлена именная звезда армянского певца Армана Ованнисяна. Как передает «Арменпресс», об этом Ованнисян написал на своей странице в Instagram.

“В становлении каждой буквы моего имени - Вы, это не только мой праздник, но и Ваш, и Ваш успех”, - отметил певец и поблагодарил своих зрителей, своих друзей за эту радость и достижения в творческой жизни.

Лилит Демурян


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