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Генеральные секретари 55 ассоциаций-членов УЕФА приняли участие в видеоконференции

Генеральные секретари 55 ассоциаций-членов УЕФА приняли участие в видеоконференции

Генеральные секретари 55 ассоциаций-членов УЕФА приняли участие сегодня в видеоконференции, организованной УЕФА, чтобы обсудить возобновление проводимых по эгидой УЕФА турниров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, были подробно обсуждены вопросы, связанные с сентябрьскими встречами сборных. УЕФА и национальные ассоциации должны продолжать тесно сотрудничать, чтобы обеспечить проведение матчей на должном уровне.

И УЕФА, и национальные ассоциации подчеркивают важность присутствия болельщиков на стадионах, но из-за эпидемии COVID-19 ситуация в Европе по-прежнему очень нестабильна. УЕФА будет внимательно следить за развитием ситуации в разных странах, чтобы понять, в какой степени можно изменить решение о проведении матчей без зрителей.


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