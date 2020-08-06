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Президент Армении коснулся ситуации в Бейруте и проблем ливанских армян

Президент Армении коснулся ситуации в Бейруте и проблем ливанских армян

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил письмо Католикосу Великого Дома Киликийкого, Его Святейшеству  Араму Первому. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в письме, в частности, говорится:

«Потрясен и глубоко опечален новостями об этой страшной трагедии, которая постигла дружественный нам Ливан, ливанский братский народ и наших соотечественников в Ливане.

Консолидация армянских национальных структур и единодушные действия также будут сильной поддержкой для преодоления этого гуманитарного и государственного кризиса».

Президент Саркисян выразил поддержку Его Святейшеству, всем представителям армянской церкви, национальным и церковным деятелям, всем ливанским армянам.

Президент Армен Саркисян также обсудил ситуацию в Бейруте и вопросы, связанные с ливанскими армянами, во время телефонных переговоров с председателем Всеобщего благотворительного союза Армении Перчем Седракяном и представителем бюро АРФД Акопом Тер-Хачатуряном.


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