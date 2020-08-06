Sky: правительство Мавритании ушло в отставку

Премьер-министр Мавритании Исмаил ульд Шейх Сидия подал в отставку вместе с возглавляемым им правительством. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

"Премьер Исмаил ульд Шейх Сидия и члены его правительства подали президенту страны Мохамеду ульд Газвани прошение об отставке", - говорится в сообщении телеканала,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.