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Sky: правительство Мавритании ушло в отставку

Sky: правительство Мавритании ушло в отставку

Премьер-министр Мавритании Исмаил ульд Шейх Сидия подал в отставку вместе с возглавляемым им правительством. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

"Премьер Исмаил ульд Шейх Сидия и члены его правительства подали президенту страны Мохамеду ульд Газвани прошение об отставке", - говорится в сообщении телеканала,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.


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