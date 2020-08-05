Чем ниже будут цифры, тем больше будет вероятность очного обучения в сентябре: Пашинян

Существует несколько сценариев возобновления занятий в школах с 1 сентября. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге после заседания комендатуры сказал премьер-министр Никол Пашинян в ответ на вопрос журналиста.

«Все зависит от темпов распространения инфекции, а темпы распространения инфекции зависят от противоэпидемических правил, которые мы соблюдаем. Эти решения принимаются не правительством, а всеми нами, мы принимаем их вместе с вами. Правительство больше всего заинтересовано в том, чтобы мы как можно раньше вернулись к нормальной жизни.

Давайте не будем делать так, чтобы мы откатились назад и оказались в ситуации, которая была в начале июля. Чем ниже эти цифры, тем выше вероятность того, что мы дадим возможность общественному и высшему образованию осуществлять обучение в очном режиме. А цифры будут ниже, если мы будем соблюдать противоэпидемические правила: носить маску, поддерживать социальную дистанцию и дезинфицировать руки», - сказал премьер-министр.