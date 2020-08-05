Причиной взрыва в Бейруте могла стать халатность: Reuters

Первоначальные итоги расследования мощнейшего взрыва в порту Бейрута, жертвами которого стали более 100 человек, указывают на то, что его причиной могли стать халатность и бездействие властей на протяжении нескольких лет, сказал источник, знакомый с ходом расследования.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, по словам президента Ливана Мишеля Ауна, 2.750 тонн селитры, использующейся для изготовления удобрений и взрывчатки, хранились в порту на протяжении шести лет без соблюдения должных мер безопасности.

“Это халатность”, - сказал источник, добавив, что ранее несколько комитетов и судей рассматривали проблему безопасности хранения груза, но “ничего не было сделано” для решения вопроса об утилизации или перемещения высокогорючего материала.

По его словам, пожар начался на складе 9, а затем распространился на склад 12, где и хранилась селитра.

Глава ливанской таможенной службы Бадри Дахер сказал телеканалу LBCI, что таможенники 6 раз направляли документы, в которых предупреждали о потенциальной опасности хранимого материала.

“Мы просили о том, что груз реэкспортировали, но этого не произошло. Пусть эксперты и заинтересованные стороны решают, почему этого не произошло”, - сказал он.

Другой источник, близкий к портовым службам, сказал, что команда, которая шесть месяцев назад инспектировала груз, предупреждала, что если его не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Согласно двум документам, с которыми ознакомился Рейтер, ливанская таможня обращалась к властям в 2016 и 2017 годах с просьбой уполномочить “соответствующее морское агентство” реэкспортировать или одобрить продажу селитры, которую выгрузили с судна Rhosus.

В одном из документов аналогичные предложения были озвучены в 2014 и 2015 годах.

В отчете за 2015 год, размещенном на Shiparrested.com, специализированной базе данных, говорится, что Rhosus, которое ходило под молдавским флагом, пришвартовалось в Бейруте в сентябре 2013 года из-за технических неполадок. Судно шло из Грузии в Мозамбик с 2.750 тоннами селитры на борту.

В отчете говорится, что инспекторы запретили судну выходить в море, а вскоре после этого его владельцы бросили корабль.