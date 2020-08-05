Напряженность на армяно-азербайджанской границе не должно создавать поводов для столкновений в РФ

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря об армяно-азербайджанском конфликте, заявил, что внутри РФ эта тема не должна создавать поводов для насилия и столкновений.

"На что, мне кажется, наши правоохранительные органы должны быть сориентированы, это на то, что эта тема внутри страны не должна создавать поводов для применения насилия и каких-либо столкновений", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал он на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

Медведев отметил, что диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность.

"В противном случае те, кто нарушает российские законы, не важно, какова их национальная принадлежность, должны нести жесткую ответственность по российским законам. А если эти нарушители являются иностранными гражданами, даже дружественных нам стран, к ним нужно применять понятные меры, их надо просто высылать из страны, если для применения ответственности нет каких-то других начал", - считает председатель ЕР.