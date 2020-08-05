Взрыв в Бейруте оставил без крова 300 тысяч человек

Мощнейший взрыв, произошедший днем ранее в Бейруте, нанес повреждения зданиям на половине городской территории, сообщил в среду губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.

По сообщению западных СМИ, он также сказал, что 300 тысяч горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается в $3 млрд. Взрыв был такой силы, что волну от него ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от ливанской столицы.

Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. раненых.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута во вторник стала детонация 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры. Она была конфискована таможенными службами в 2014 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщалось, в представительстве Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) в Новороссийске отметили, что взорвавшаяся селитра могла быть конфискована шесть лет назад с молдавского судна RHOSUS.

Судно под флагом Молдавии) задержали "из-за выявленных инспекторами портового контроля грубых нарушений правил эксплуатации, а также невыплаты заработной платы экипажу". Отмечается, что российский экипаж в дальнейшем был репатриирован на родину.

Ранее сообщалось, что владельцем сухогруза на момент ареста в порту являлась кипрская компания Teto Shipping.