Первопрестольный Святой Эчмиадзин об истории Армянской церкви в школьной программе

Первопрестольный Святой Эчмиадзин считает неприемлемым, что предмет “История Армянской церкви” не будет присутствовать в программе общеобразовательной школы, как отдельный компонент.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 5 августа заявил руководитель информационной системы Первопрестола Ваграм Меликян.

“Первопрестольный Святой Эчмиадзин считает неприемлемым снятие предмета “История армянской церкви” из программы общеобразовательной школы в качестве отдельного компонента и ожидает, что уполномоченный государственный образовательный орган будет уважать достигнутые ранее договоренности в связи с преподаванием предмета в качестве отдельного компонента”, - сказал иерей Ваграм Меликян.

Директор центра христианского воспитания Первопрестола архимандрит Закария Багумян отметил, что предмет “История армянской церкви” в основном растворился в предметах “История Армении” и “Я и моя родина”, а материал учебника для 5-го класса полностью снят из программы

По словам архиепископа Микаела Аджапахяна, председателя подгруппы Первопрестольного Святого Эчмиадзина по образовательным вопросам, Первопрестольный Эчмиадзин в этом вопросе не преследует никаких корыстных целей.

“Мы, как церковь, во всем этом не преследуем никаких частных, жалких и корыстных целей. Наша цель - дать подрастающему поколению полноценное образование, соответствующее армянской христианской идентичности”, - отметил Аджапахян.

15 июля Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении представило на общественное обсуждение проект государственных предметных критериев и образцов программ общего образования. В проект включены предметы: «Армянский язык», «Литература», «Родной язык», «История Армении», «Всемирная история», «Обществоведение», «Я и моя родина», «Физическая культура», «Шахматы», «Начальная военная подготовка», «Иностранные языки», «Математика», «Цифровая грамотность и компьютерные науки», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Естествознание», «Природа», «Я и окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство» и «Музыка».

Норайр Шогикян