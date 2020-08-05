Нужно сделать все, чтобы облегчить боль Бейрута: Каро Пайлан

Депутат армянского происхождения турецкого Меджлиса Каро Пайлян на своей странице в социальной сети Facebook обратился ко взрыву, произошедшему 4 августа в столице Ливана Бейруте, опубликовав фотографию с разрушениями.

Арменпресс приводит, сопровождающую запись Каро Пайлана: “Нужно сделать все, чтобы облегчить боль Бейрута”.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. В поступающей информации и в некоторых источниках отмечалось и о втором взрыве. Очевидцы сняли взрывы и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Первый взрыв прогремел в городском порту после 18:00 по местному времени. Согласно некоторым публикациям, спустя несколько минут произошел второй взрыв, с большей силой. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Министр здравоохранения Хамад Хасан сообщил местным СМИ, что в порту взорвалось судно с пиротехникой. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане 5 августа объявлен днем траура. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения.