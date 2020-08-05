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В Армении подтверждено 288 новых случаев COVID-19: выздоровели 478 человек, скончались 2

В Армении подтверждено 288 новых случаев COVID-19: выздоровели 478 человек, скончались 2

В Армении по состоянию на 5 августа подтверждено всего 39 586 случаев COVID-19, 30 850   из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 738 пациентов. За последние 24 часа было проведено 1 848 тестов, а в общем счете 170 012.

Выявлено 288 новых случаев заражения, 478 больных выздоровели.  

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 770 летальных исходов (увеличились на 2).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были  мужчина 64 лет и женщина 63 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 228 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. 

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля  до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян


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