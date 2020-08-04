Суд отклонил ходатайство адвоката Кочаряна об отмене судебного заседания

В Шенгавитском отделении суда общей юрисдикции Еревана адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Арам Вардеванян ходатайствовал об отмене судебного заседания 4 августа.

Как сообщает «Арменпресс», адвокат объяснил, что он просит отложить заседание для привлечения оценщика имущества, арестованного судом, и организации оценки имущества. Информация, полученная по результатам оценки, должна быть представлена на следующем судебном заседании.

Защитник Армена Геворгяна Эрик Алексанян присоединился к новому ходатайству.

В свою очередь прокурор Геворк Багдасарян возразил, отметив, что мотивация ходатайства не обоснована. Вардеванян отметил, что сегодня суд мог просто отменить незаконное решение следователя, но не сделал этого, отложив решение ходатайства до появления существенного обстоятельства в ходе судебного процесса. А существенным обстоятельством является именно оценка имущества, для организации которого требуется время.

Судья Анна Данибекян не согласилась с защитником, возразив, что сторона защиты имела возможность оценить имущество, однако выразила иную позицию. В то же время судья Данибекян отметила, что защитники никоим образом не ограничены в организации процесса оценки имущества.