Черногория откроет границы для граждан России

Россия вошла в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник черногорское телерадиовещание RTCG.

С таким предложением на заседании Национального координационного управления по инфекционным заболеваниям Черногории выступил Оперативный штаб туриндустрии страны, отмечает RTCG.

Наравне с Россией в пересмотренный "зеленый список" внесен Азербайджан.

Сейчас в Черногории в связи с пандемией COVID-19 действуют "зеленый" и "желтый" списки для иностранцев. В первый входят 11 стран ЕС, Норвегия и Швейцария, туристы оттуда могут приезжать в Черногорию беспрепятственно. Во второй список включены балканские соседи Черногории: Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур. Туристам оттуда на границе необходимо представить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов до прилета.