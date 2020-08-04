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Армянские школьники на Международной олимпиаде по химии завоевали серебряную и бронзовую медали

Армянские школьники на Международной олимпиаде по химии завоевали серебряную и бронзовую медали

С 23 по 30 июля состоялась Международная олимпиада по химии.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении, олимпиада должна была пройти в Стамбуле, однако из-за пандемии COVID-19 в этом году она была проведена онлайн. Соответствующую территорию и технические средства предоставила  физико-математическая школа им. А. Шагиняна.

В олимпиаде приняли участие 231 учащихся из 60 стран. Армения была представлена четырьмя участниками. Ученик 12-го класса Ванадзорской старшей школы N11 Левон Харатян удостоился серебряной медали, а ученик 12-го класса специальной школы с углубленным изучением математики и естественных наук Ванадзора Артем Петросян - бронзовой медали.

Командой руководили Андраник Давинян, Армен Галстян и Мовсес Агекян.


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