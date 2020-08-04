Трамп уверен в получении вакцины от COVID-19 в этом году
В США до конца года, вероятно, будет готова вакцина от коронавируса COVID-19, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы идём к тому, чтобы получить вакцину в этом году", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Трамп отметил, что в США при работе над вакциной "сочетают скорость работы и безопасность", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
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