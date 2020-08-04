Трамп уверен в получении вакцины от COVID-19 в этом году

В США до конца года, вероятно, будет готова вакцина от коронавируса COVID-19, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы идём к тому, чтобы получить вакцину в этом году", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп отметил, что в США при работе над вакциной "сочетают скорость работы и безопасность", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.