Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Новый сезон Серии “А” стартует в сентябре

Новый сезон Серии “А” стартует в сентябре

Следующий сезон чемпионата Италии по футболу стартует в сентябре.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают организаторы Серии “А”. Первый тур сезона -2020/2021 запланирован на 19 сентября. Сезон Серии “А” завершится в мае 2021 года. В этом году матчи будут проходить и во время рождественских каникул.

В уже завершившемся сезоне чемпионом Италии стал туринский “Ювентус”.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации