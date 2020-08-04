Новый сезон Серии “А” стартует в сентябре

Следующий сезон чемпионата Италии по футболу стартует в сентябре.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают организаторы Серии “А”. Первый тур сезона -2020/2021 запланирован на 19 сентября. Сезон Серии “А” завершится в мае 2021 года. В этом году матчи будут проходить и во время рождественских каникул.

В уже завершившемся сезоне чемпионом Италии стал туринский “Ювентус”.

Подготовила Варвара Айрапетян