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Начальник Генштаба ВС Армении посетил 4 и 5 армейские корпуса

Начальник Генштаба ВС Армении посетил 4 и 5 армейские корпуса

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Оник Гаспарян 1 августа посетил 4 и 5 армейские корпуса. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, в рамках визита были проверены уровень готовности корпусов, осуществленные мероприятия, подготовку командиров к действиям в различных ситуациях и руководству операциями подразделений.

Командиры корпусов доложили начальнику Генерального штаба Вооруженных сил о положении в приграничном районе, уровне физической, боевой и морально-психологической готовности личного состава и задачах, поставленных перед подразделениями. В конце визита генерал-лейтенант Оник Гаспарян дал соответствующие поручения командирам подразделений.


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