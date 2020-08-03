Начальник Генштаба ВС Армении посетил 4 и 5 армейские корпуса

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Оник Гаспарян 1 августа посетил 4 и 5 армейские корпуса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, в рамках визита были проверены уровень готовности корпусов, осуществленные мероприятия, подготовку командиров к действиям в различных ситуациях и руководству операциями подразделений.

Командиры корпусов доложили начальнику Генерального штаба Вооруженных сил о положении в приграничном районе, уровне физической, боевой и морально-психологической готовности личного состава и задачах, поставленных перед подразделениями. В конце визита генерал-лейтенант Оник Гаспарян дал соответствующие поручения командирам подразделений.