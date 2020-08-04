Конный спорт, рафтинг, неизведанные места: туристическая активность на внутренних направлениях

В сфере туризма, значительно пострадавшей от эпидемии, наблюдается небольшая активность, основанная на внутренних направлениях. Некоторые туристические компании уже пытаются реорганизовать свою работу, предлагая услуги, связанные с внутренними направлениями и соответствующие соцпакеты. Туристические компании, работающие на внутренних направлениях, предлагают посещения неизведанных мест.

Компания “Vardan Travel”, которая ранее вела свою деятельность на зарубежных направлениях, в эти дни начала организовывать внутренние туры. “Я обычно организовывал свои групповые туры в довольно отдаленных от Армении местах. Сейчас границы закрыты, наступило время познавать города и местности Армении, которые ничем не уступают другим. В Горисе, в Гюмри я бывал часто, но никогда не мог спокойно все рассмотреть, попутешествовать. Вначале я сам посетил все места, что вызвало интерес у многих людей. Мне начали писать, выражали желание присоединиться. Я решил организовать интересные туры, и следующее направление намечено на Сюник”, - сказал в беседе с «Арменпресс» Вардан Саркисян. По его словам, во время путешествий очень важны отели, места пребывания, условия. Он лично ездил, на местах осматривал все гостиницы. Вардан Саркисян отметил, что в Горисе их выбор пал на очень хорошую гостиницу, со всеми удобствами, в которой соблюдаются и правила, связанные с эпидемией.

“Сказать, что внутренние туры нам очень помогают, будет неверно. После открытия дорог я намерен вновь сконцентрироваться на внешних направлениях, но скажу, что идея открытия достопримечательностей Армении мне понравилась. Можно будет раз или два в месяц организовывать туры и по Армении. Мы подумаем об организации 3-4-х дневных летних туров”, - сказал Вардан Саркисян.

“One way tour” был сосредоточен на внутренних направлениях и до пандемии. Фирма предлагала самые разные туры для посещения достопримечательностей Армении. Сегодня численность туристов этого направления увеличивается. В целях конкуренции компания реорганизует и упрощает свою работу.

“Сейчас есть большой спрос на гостиничный отдых. Хотя пешие туры не уступают по своей популярности. Многие предпочитают ездить в неизведанные места, которые пока не раскрыты, в более отдаленные области. Мы сейчас активизировали те направления, которые мало раскрыты, малоизвестны. Мы предлагаем новые места. Например, село Орбатех Вайоц Дзорской области, в котором есть естественный источник, бьющий фонтаном - природный гейзер. Востребованы конные прогулки в горах Дилижана, рафтинг”, - представила турменеджер туристической компании Лусине Акопян. Она подчеркнула, что правилам безопасности уделяется особое внимание. До приезда гостей автомобили дезинфицируются, предоставляются маски, дезинфекционные средства. По словам Лусине Акопян, по сравнению с предыдущими годами заметен дефицит туристов, однако по сравнению с началом эпидемии в эти дни ситуация заметно изменилась, есть достаточный сдвиг, кажется работа восстанавливается.

На внутренних туристических направлениях сосредоточилась и известная направлениями в Египет и ОАЭ туристическая компания “Анрива”, которая несколько месяцев назад добавила в свои направления и Тунис. Из-за закрытых границ она сегодня в основном предлагает услуги, направленные на внутренние направления. Директор компании “Анрива” Рипсиме Стамбулцян отметила, что на тех направлениях полный застой.

“В основном мы работаем с соцпакетами, хотя есть и желающие отдохнуть в гостиницах. Одним из предпочитаемых направлений является Горис-Татев. Направления Севан, Дилижан, Агарцин, Ахпат, Ахтала также включены в список. В любом случае отели дорогие. Сегодня многие остались без работы. Отдых с завтраком в нормальном отеле семье из двух взрослых и двух детей обойдется в 60 000 драмов в день”, - представила Рипсиме Стамбулцян. Она отметила, что концентрация на внутренний рынок по большому счету не очень помогает компании, пока удалось восстановить лишь одного сотрудника, но у них их 30. Они не были уволены, контракты не расторгнуты, но им не платят.

“Единственная надежда - открытие дорог. Если хотя бы раз в неделю будет один рейс, то многие туроператоры начнут восстанавливать своих работников. Пока полная неопределенность и с авиакомпаниями. Им нужна определенность. Если ее не будет, то эти компании могут переориентироваться на другие направления. Между тем, мы проделали огромную работу по их возвращению в Армению. Почему наши граждане должны летать в Египет из Грузии, если это можно сделать из Армении, и мы это сделали. Три года мы непрерывно работали. Мы хотим, чтобы была внесена ясность, и мы смогли бы подготовиться к маркетинговой деятельности”, - сказала Рипсиме Стамбулцян.

Анна Гзирян