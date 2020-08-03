Богатейшие страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

CША, Великобритания, Япония и страны Евросоюза договорились о закупке 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса, которую еще не создали. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity.

Так, США и Великобритания подписали соглашение с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония — с Pfizer. Евросоюз также "агрессивно настроен" на закупки, отмечает агентство, однако не уточняет, с кем европейские страны заключили договор,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, несмотря на то что эффективность вакцин от нового типа вируса еще не доказана, значительное их число уже зарезервировано богатыми странами и, скорее всего, число сделок будет только расти. Аналитики отмечают, что на 7,8 миллиарда человек доз может не хватить и бедные государства окажутся "последними в очереди".

Похожая ситуация была в 2009 году, когда богатые страны монополизировали поставки вакцины от свиного гриппа.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии.