Создавайте видео телевизионного качества на своем iPhone с помощью нового приложения Renderforest

Компания Renderforest сегодня объявила о запуске приложения «Renderforest — Конструктор Видео» для владельцев iPhone, которое позволит сделать процесс создания видео еще более быстрым и приятным. Пользователи смогут создавать профессиональные видео для бизнеса или личного пользования за 3 простых шага:

Выбираете шаблон

Настраиваете

Скачивайте видео в нужном разрешении

Это первое приложение выпущенное Renderforest и, как заявил генеральный директор компании Нарек Сафарян, «Все это время мы разрабатывали не только мобильную версию нашего сайта, но и первоклассное приложение. Благодаря продвинутым функциям и интуитивно понятному интерфейсу оно выведет опыт использования сервисом на совершенно новый уровень.”

Следуя обещанию быть самым удобным и эффективным сервисом для создания видео, Renderforest использует все преимущества своего веб-сайта и объединяет богатый функционал с бесконечным числом шаблонов в одном приложении, которое позволяет пользователям творить буквально на ходу.

Приложение предоставляет широкий набор функций и множество категорий для создания потрясающих видео.

Базовые функции включают в себя:

Экспорт ваших видео в Full HD качестве

Добавление к видео закадрового голоса

Предпросмотр любой из сцен с помощью функции снимка

Более 130 доступных треков и возможность загрузки собственных

Сохранение файлов проектов в Медиатеке

Сохранение и управление своими проектами в облаке, в любое время

Техническая поддержка 24/7

Получите эксклюзивный ранний доступ к приложению Renderforest — Video Maker.

Используя гибкость и независимость от веб-сайта, пользователи смогут легко продолжать работу над своими видеоматериалами на мобильных устройствах и, таким образом, продвигать свой бренд в любое время и из любой точки мира.

О Renderforest:

Renderforest — это универсальная брендинг платформа, которая предлагает своим пользователям лучшие онлайн инструменты для создания высококачественных видео, логотипов, мокапов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий.

Вы можете начать работу с нашего онлайн конструктора логотипов, придать фотореалистичный вид своим товарам с помощью конструктора мокапов, затем создать профессиональные видео и анимацию и, наконец, получить креативный веб-сайт для нового проекта.

Видео Конструктор Renderforest — это облачная платформа для создания видеороликов, позволяющая создавать интро для YouTube, объясняющую анимацию, кинетическую типографику, промо акции товаров или услуг, визуализацию музыки, слайд-шоу для свадеб и путешествий, промо мобильных приложений, приглашения на мероприятия, презентации, инфографику, и многое другое.