На армяно-азербайджанской границе сохранялось относительное спокойствие

В ночь с 2 на 3 августа на армяно-азербайджанской государственной границе сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

«Азербайджанская сторона 8 раз нарушила режим прекращения огня из огнестрельного оружия, выпустив около 95 выстрелов по армянским позициям. 2 раза в части военных позиций, расположенных в направлении Коти. 6 раз в части военных позиций, расположенных в направлении Зангагатуна», - написала Степанян.

12 июля около 12:30 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь государственную границу РА в направлении Тавуша на автомобиле УАЗ. После предупреждения армянской стороны азербайджанские военнослужащие оставили свой автомобиль УАЗ и вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана повторили попытку занять артиллерийским огнем пограничную позицию Вооруженных сил Армении, но подверглись давлению армянской стороны и, понеся потери, были отброшены. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрелы, направленные против гражданской инфраструктуры. 21 июля в 22:30 спецназ противника предпринял еще одну атаку в направлении позиции «Бесстрашный». Вооруженные силы Армении отразили атаку противника, нанеся значительные потери.