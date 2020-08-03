Дороги на территории Республики Армения проходимы
09:38, 3 Август, 2020
МЧС сообщает, что дороги на территории Республики Армения проходимы.
О Ларсе:
Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно информации, полученной из Управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии и Центра управления кризисами в Северной Осетии, шоссе Степанцминда-Ларс открыто только для грузовых автомобилей.Согласно информации, полученной из МИД РА, решение о запрете въезда иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.
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