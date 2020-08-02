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Автомобиль съехал с проезжей  части  и врезался в столб ЛЭП

Автомобиль съехал с проезжей  части  и врезался в столб ЛЭП

2-го августа   в 05:42 часов   в  Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  в  селе Айгеовит произошло ДТП -  автомобиль съехал с проезжей  части  и врезался в столб ЛЭП,   необходима  помощь спасателей.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  на место выехал боевой расчет Тавушского областного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на 21-м км трассы  Иджеван-Берд автомобиль Mercedes Benz C  (водитель Анатолий  А., 1986 г/р) съехал с проезжей  части  и врезался в столб электропередачи, отчего столб упал на машину.

Спасатели убрали столб. Пострадавших нет.


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