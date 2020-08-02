2-го августа в 05:42 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Айгеовит произошло ДТП - автомобиль съехал с проезжей части и врезался в столб ЛЭП, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет Тавушского областного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 21-м км трассы Иджеван-Берд автомобиль Mercedes Benz C (водитель Анатолий А., 1986 г/р) съехал с проезжей части и врезался в столб электропередачи, отчего столб упал на машину.

Спасатели убрали столб. Пострадавших нет.