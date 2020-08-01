В России первым сделают прививку от коронавируса врачам и учителям
14:35, 1 Август, 2020
Вакцинацию против коронавируса в России планируется начать с медицинского персонала и учителей.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, после получения регистрационных свидетельств будут использованы вакцины и будет проведен параллельный мониторинг.
Министр также отметил, что массовые прививки в России планируется начать в октябре.
Анна Григорян
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