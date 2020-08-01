В России первым сделают прививку от коронавируса врачам и учителям

Вакцинацию против коронавируса в России планируется начать с медицинского персонала и учителей.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, после получения регистрационных свидетельств будут использованы вакцины и будет проведен параллельный мониторинг.

Министр также отметил, что массовые прививки в России планируется начать в октябре.

Анна Григорян