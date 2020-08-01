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В России первым сделают прививку от коронавируса врачам и учителям

В России первым сделают прививку от коронавируса врачам и учителям

Вакцинацию против коронавируса в России планируется начать с медицинского персонала и учителей. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

По его словам, после получения регистрационных свидетельств будут использованы вакцины и будет проведен параллельный мониторинг.

Министр также отметил, что массовые прививки в России планируется начать в октябре.



Анна Григорян 


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