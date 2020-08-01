1 августа в МЧС поступило 17 сигналов о пожарах на растительных участках

1 августа в Национальный центр антикризисного управления МЧС РА поступило 17 сигналов о пожарах площадью около 200 квадратных метров в различных травянистых районах страны.

Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

В частности,

в Ереване, в административном округе Эребуни — 1500 квадратных метров, 200 квадратных метров, в административном районе Шенгавит — 600 квадратных метров, 3000 квадратных метров, в административном округе Аван — 2000 квадратных метров, в административном округе Канакер-Зейтун — 1000 квадратных метров;

в городе Масис Араратской области — 200 квадратных метров, 5000 квадратных метров, 2500 квадратных метров, 7 га, в селе Хаянист - 2000 квадратных метров, в деревне Воскеваз Арагацотнской области — 15 га,

в городе Егвард, Котайкской области - 6 га,

в городе Эчмиадзин, Армавирская область — 1 га, в селе Мргастан, на площади 500 кв.

Пожарные потушили все очаги возгорания.