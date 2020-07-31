Скончался 41-летний служащий КГД

Скончался 41-летний служащий Комитета по государственным доходам. КГД сообщает, что в возрасте 41 года ушел из жизни опытный специалист и ответственный сотрудник, начальник отраслевого отдела N 9 управления по расследованию и оперативному розыску КГД Республики Армения Рафаел Гюласарян.

“Он внес незаменимый вклад в деятельность Комитета государственных доходов. Коллектив КГД выражает соболезнование семье, родным и коллегам Рафаэля Гюласаряна”, - Арменпресс сообщает заявление КГД.