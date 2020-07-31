Давид Тоноян в сопровождении командующего АО посетил ряд воинских частей Арцаха

Министр обороны Армении Давид Тоноян в ходе рабочего визита в Арцах в сопровождении командующего Армией обороны, генерал-майора Джалала Арутюняна посетил ряд воинских частей и отдельных подразделений АО. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Шушан Степанян.

Давид Тоноян в рамках программы сотрудничества и координации действий между военными ведомствами двух армянских республик 30 - 31 июля с рабочим визитом посетил Республику Арцах.

Глава оборонного ведомства Республики Армения в сопровождении министра обороны Республики Арцах, командующего Армией обороны генерал-майора Джалала Арутюняна посетил ряд воинских частей и отдельных подразделений Армии обороны, на месте ознакомился с социально-бытовыми условиями и проблемами службы, которые нуждаются в их разрешении.

Министр Тоноян обратил внимание также на новейшие виды вооружения и модернизированные технические средства, внедренные в последнее время в Армии обороны, и на те, которые пока находятся в процессе разработки.

Руководители военного ведомства двух армянских республик посетили дислоцированные в восточном направлении АО различные объекты военного и тылового значения, где были обсуждены текущие и вероятные региональные развития, и в этом контексте вызовы, стоящие перед двумя армянскими государствами, в частности, те системные задачи, которые стоят перед оборонными ведомствами.