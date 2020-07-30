Президент Азербайджана решил уничтожить оппозицию: Washington Post

Одно из ведущих американских изданий Washington Post опубликовало редакционную статью с резкой критикой политики президента Азербайджана Ильхама Алиева по подавлению оппозиции в стране, сообщает Арменпресс.

«Президент Азербайджана никогда не любил независимых журналистов или диссидентов. Февральские парламентские выборы были признаны международными наблюдателями лишенными реальной политической конкуренции.

Сейчас, в разгар пандемии, низких цен на нефть и напряженности в отношениях с Арменией, г-н Алиев неожиданно обнаружил у себя «пятую колонну», врагов в лице политической оппозиции и стал бросать их в тюрьму, угрожая уничтожить то, что осталось от независимых политических сил в Азербайджане», - говорится в статье.

Выступая перед нацией по случаю праздника Новруз в марте, Алиев сказал, что внутренние враги Азербайджана подрывают его изнутри.

«Враги, которые среди нас, эти антинациональные элементы, называющие себя оппозицией, предатели, которые получают деньги из-за границы. Их главная цель - уничтожить Азербайджан», - сказал он и добавил, что во время пандемии «изоляция представителей пятой колонны стала исторической необходимостью».

Отмечается, что на фоне боевых действий на армяно-азербайджанской границе 14-15 июля в Баку начался митинг в поддержку армии и с требованием начала войны. Протестующие ненадолго ворвалась в здание парламента, а также опрокинули две полицейские машины. Алиев расценил этот протест, как предлог атаки на «пятую колонну». На следующий день после митинга, он обрушился на крупнейшую оппозиционную партию - Народный фронт.

При том, что лидер партии Али Керимли фактически высказался в поддержку армии, сказав: «Мы поддерживаем наше государство и армию».

Тем не менее, Алиев заявил, что «нужно покончить с пятой колонной», пообещав наказать «грязных, коррумпированных лидеров, трусов и дезертиров», которые «хуже армян». После этого силы безопасности начали аресты членов ПНФА.

По различным данным, в эти дни было задержано около 120 человек, включая партийных лидеров и активистов.

Госдепартамент США 20 июля призвал Азербайджан не использовать пандемию для подавления гражданского общества и оппозиции. На это МИД Азербайджана ответил комментарием о протестах в США по поводу расового неравенства: «В этой ситуации мы не можем понять, что беспокоит Госдепартамент США и почему?»

«Позвольте нам объяснить. В США протесты являются источником жизнеспособной демократии, которая имеет свои проблемы, но гарантирует право на свободу слова и собраний, включая право критиковать президента. Использование г-ном Алиевым железного кулака для уничтожения своих критиков противоречит демократии, поэтому все должны беспокоиться об этом скромном тиране», - сказано в заключении статьи.