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Апелляционный комитет ФФА оставил в силе решения комитета по Дисциплинарным вопросам и этике 

Апелляционный комитет ФФА оставил в силе решения комитета по Дисциплинарным вопросам и этике 

Состоялось заседание Апелляционного комитета ФФА, в ходе которого были обсуждены апелляции футбольных клубов «Локомотив», «Арагац», «Торпедо», «Масис», связанных с этими клубами нескольких людей, экс-игроков ФК «Ереван» Локва Антониа Джорджес Тесеры и Папе Демба Дийе, а также бывшего футболиста ФК «Ереван», неофициально бывшего владельца ФК «Ереван» и ФК «Масис» Кирилла Григоровса по ряду решений, принятых на заседании комитета по Дисциплинарным вопросам и этике ФФА (2 июля).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, Апелляционный комитет ФФА принял решение отклонить апелляции и оставить в силе все апелляционные решение комитета по Дисциплинарным вопросам и этике ФФА.
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