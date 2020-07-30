В общине Берд будет построен мобильный центр ТУМО

В общине Берд Тавушской области будет построен мобильный центр ТУМО. С этой целью правительство земельный участок старшей школы Берда передало в безвозмездное пользование “Образовательному фонду Симонян” для строительства мобильного центра ТУМО и реализации образовательной программы “ТУМО в коробке”.

Как передает «Арменпресс», на заседании правительства министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян представил, что это очень важный проект, ТУМО запустил его в прошлом году. “В рамках этого проекта ТУМО через мобильные центры будет осуществлять тот сегмент курсов, который проводится в основных центрах. Кроме того, в результате предварительных обсуждений мы договорились, что эти территории могут предоставляться также и для проведения переподготовки учителей. Это первый подобный проект, но ТУМО предусматривает, что они будут реализованы и в других областях. Центры мобильны и после использования в одном месте могут быть перемещены в другие общины”, - отметил министр.

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что в основе всех стратегий правительства есть один важный компонент - образовательный. “Я убежден, что стратегией, в которой нет образовательной составляющей, мы не сможем добиться успеха. Приход ТУМО в Берд очень важен”, - сказал Никол Пашинян.