В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

По состоянию на 30 июля в Республике Арцах подтверждено 4 новых случаев COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

В целом в Арцахе было проведено 5 519 тестов. Подтверждено 4 новых случая: 3 зараженных - из Степанакерта - контакты различных ранее подтвержденных очагов. У одного гражданина инфекция была обнаружена в результате теста ПЦР на контрольно-пропускном пункте “Агавно”.

Есть 125 изолированных лиц. Фактическое лечение получает 69 пациентов.

В стране случаев смерти от коронавирусной болезни не зафиксировано.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.