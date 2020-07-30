Армения добилась значительного прогресса в горнодобывающей сфере: USAID

Армения зафиксировала значительный прогресс в деле реализации глобального стандарта хорошего управления в сфере горнорудной промышленности. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает USAID Armenia. Отмечается, что недавно Армения стала 9-й из 53 стран-участниц инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО/EITI), получившей самый высокий рейтинг по выполнению стандарта ИПДО 2016 года -глобального документа, представляющего требования соответствия стран-членов ИПДО.

“После вступления Армении в ИПДО в 2017 году Совет EITI выразил свое удовлетворение образцовым прогрессом правительства Армении и мультибенефициарной группы в деле внедрения стандарта ИПДО. Были подчеркнуты усилия по включению проблем горнорудной промышленности в задачи прозрачности и управлению, интеграция процесса ИПДО в повестку дня прозрачности и реформирования горнодобывающей сферы в Армении и поощрение сотрудничества между различными заинтересованными сторонами по формированию прецедента конструктивного диалога”, - говорится в сообщении.

Армения стала страной-кандидатом в ИПДО в марте 2017 году, при политической и технической поддержке правительства США. Агентство США по международному развитию (USAID) оказало прямое содействие правительству Армении для облегчения заявления Армении о вступлении в ИПДО и стимулировало поддержку других доноров усилиям ИПДО. Нынешнее содействие USAID США сосредоточено на осуществлении контроля за процессом реализации ИПДО, укрепления возможностей гражданского общества, а также освещении сферы горнорудной промышленности и процессов ИПДО со стороны СМИ.