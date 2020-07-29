Источник: спецпредставитель США встретится с президентом Афганистана

Спецпредставитель США Залмай Халилзад прибыл в Кабул, где он планирует провести встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце.

Ранее о планах Халилзада посетить Афганистан сообщил госдепартамент США.

"Залмай Халилзад прибыл в Кабул и должен встретиться с президентом Гани и председателем совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой", - сообщил источник.

Ранее представитель политофиса радикального движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани приказал армии и силам правопорядка соблюдать трехдневное перемирие и избегать любых операций против "Талибана".

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.