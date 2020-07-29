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Мадридский преподаватель опубликовал статью об агрессии Азербайджана

Мадридский преподаватель опубликовал статью об агрессии Азербайджана

Преподаватель Мадридского университета CEU San Pablo, корреспондент ряда СМИ Рикардо Руис де ла Серна опубликовал статью о военных действиях Азербайджана на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Арменпресс , Рикардо Руис де ла Серна в статье, опубликованной на сайте El Imparcial, коснулся и истории нагорно-карабахского конфликта, Апрельской войны, а также усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

“12 июля азербайджанские войска неожиданно напали на территорию Тавушской области Республики Армения, граничащую с Азербайджаном. В ходе боевых действий погибли 12 азербайджанских военных, один мирный житель и четверо армянских военнослужащих. Азербайджанская армия обстреляла из минометов села Айгепар и Мовсес. Армянская армия оборонялась, азербайджанские войска понесли большие потери и человеческие и материальные. После всего этого реакцией Баку был обстрел армянских гражданских инфраструктур, и прозвучала угроза в адрес Мецаморской АЭС”, - написал автор статьи.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша.  После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной.  Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур. 21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. На армяно-азербайджанской государственной границе в ночь с 28 на 29 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие.


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