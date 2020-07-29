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На малом Севане нет опасности озеленения и проблем с купанием

На малом Севане нет опасности озеленения и проблем с купанием

На малом Севане, где в основном расположены пляжи, проблем с купанием нет. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал исполняющий обязанности министра окружающей среды Ваге Джилавян.

“Нет каких-либо ограничений в связи с купанием в Севане. Мне кажется, что люди и сами не захотят плавать в озелененных водах. А на маленьком Севане, где в основном расположены пляжи, опасности озеленения нет. Так что, проблем с купанием на маленьком Севане нет”, - сказал Джилавян.

Говоря о восстановлении запасов кохака, он отметил, что уже есть программы, связанные с материнским составом. “Мы надеемся, что через некоторое время мы сможем выпустить в озеро мальков кохака”, - объявил Джилавян.

Основными причинами интенсивного роста сине-зеленых водорослей и снижения качества воды в озере являются снижение уровня воды в озере, притоки бытовых сточных вод и органических веществ из затопленных лесов, сокращение биомассы рыбы, повышение температуры воды.

Анна Григорян


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