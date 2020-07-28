Азербайджанские женщины проявили внимание к призыву Анны Акопян к миру

14:25, 28 Հուլիս, 2020

Азербайджанские женщины проявили внимание к призыву супруги премьер-министра Армении Анны Акопян и к кампании “Женщины во имя мира”. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сказала пресс-секретарь супруги премьер-министра Армении Асмик Арутюнян.

- Какова реакция на призыв Анны Акопян к миру? Присоединились ли к кампании азербайджанские женщины?

- Кампания “Женщины во имя мира”, инициированная супругой премьер-министра Анной Акопян и одноименный сайт вызывают большой интерес в разных странах. За последние дни сайт посетили более полумиллиона пользователей из разных стран. Следует отметить, что есть и много зарегистрированных. Что касается азербайджанских женщин, то и в Азербайджане есть активность, однако, учитывая царящую в Азербайджане ситуацию по части свобод и попрания прав человека, мы не будем публиковать какие-либо данные, исходя именно из безопасности этих женщин.

25 июля Анна Акопян призвала азербайджанских женщин присоединиться к кампании “Женщины во имя мира”. Анна Акопян 13 июля, когда в результате агрессии азербайджанских ВС, начались активные боевые действия на границе Армения-Азербайджан, и возможно было их расширение, обратилась к азербайджанским женщинам и матерям с призывом обратиться к руководству их страны прекратить военные действия и не подвергать опасности жизнь детей азербайджанского и армянского народов”.

Анна Акопян объявила о кампании “Женщины во имя мира” 24 июля 2018 года в Москве.