Состоялся телефонный разговор Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Ливана Насифом Хитти

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ливана Насифом Хитти.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении.

Собеседники обменялись мнениями вокруг путей дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества.

В контексте преодоления социально-экономических вызовов, обусловленных распространением вируса, обоюдно была отмечена важность роли международного сотрудничества и взаимопомощи.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Ливана обсудили также и ряд вопросов международной и региональной повестки. Министр Мнацаканян, касаясь вопросов регионального мира и безопасности, представил своему коллеге подходы Армении к этим вопросам.