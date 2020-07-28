Состоялся телефонный разговор Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Ливана Насифом Хитти
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ливана Насифом Хитти.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении.
Собеседники обменялись мнениями вокруг путей дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества.
В контексте преодоления социально-экономических вызовов, обусловленных распространением вируса, обоюдно была отмечена важность роли международного сотрудничества и взаимопомощи.
Главы внешнеполитических ведомств Армении и Ливана обсудили также и ряд вопросов международной и региональной повестки. Министр Мнацаканян, касаясь вопросов регионального мира и безопасности, представил своему коллеге подходы Армении к этим вопросам.
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