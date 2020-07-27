Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ объявил, что Всемирная организация здравоохранения созовет на текущей неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки пандемии нового коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам главы ВОЗ, пандемия заболевания COVID-19 "изменила мир". Она одновременно объединила людей и общества и разобщила их, показав, что "люди способны реагировать как позитивно, так и негативно". "Мы очень многому научились и все еще многому учимся", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус. Он напомнил, что, "хотя мир и изменился", для борьбы с коронавирусом по-прежнему необходимы такие ключевые факторы, как "политическое лидерство, а также информирование и участие общин [в борьбе с пандемией] и умение их выслушать".

Глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ. Среди стран, которым удалось избежать крупной вспышки заболевания или взять ее под контроль благодаря принятым мерам, он назвал Австралию, Вьетнам, Германию, Камбоджу, Канаду и Китай.

Он напомнил, что ключевыми мерами по борьбе с распространением инфекции остаются выявление случаев заражения, изоляция заболевших и контактировавших с ними, тестирование и лечение. "Соблюдайте дистанцию, мойте руки, избегайте мест скопления людей и закрытых помещений, надевайте маску, где это рекомендовано", - добавил гендиректор ВОЗ.