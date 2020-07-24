Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

Посол Армении встретился с замминистра ИД РФ

Посол Армении встретился с замминистра ИД РФ

24 июля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации Варданом Тоганяном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, обсуждалась проблематика общеевропейской и региональной безопасности в контексте нынешнего обострения. Подчёркивалась необходимость усилий, направленных на деэскалацию и оздоровление обстановки, в т.ч. и с точки зрения перспектив продолжения процесса нагорно-карабахского урегулирования.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации