Посол Армении встретился с замминистра ИД РФ

24 июля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации Варданом Тоганяном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, обсуждалась проблематика общеевропейской и региональной безопасности в контексте нынешнего обострения. Подчёркивалась необходимость усилий, направленных на деэскалацию и оздоровление обстановки, в т.ч. и с точки зрения перспектив продолжения процесса нагорно-карабахского урегулирования.